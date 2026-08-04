Colruyt Group vindt finale bestemming voor alle overgenomen Match & Smatch winkels

Alle 54 winkels van Match en Smatch die Colruyt Group overnam, hebben na een intensief traject van tweeënhalf jaar hun definitieve bestemming gevonden. Al is die bestemming voor sommige panden een sluiting.

Merendeel winkels naar Spar

Toen Colruyt Group in september 2023 de acquisitie aankondigde van 57 winkels van de groep Louis Delhaize, met name van Match en Smatch, was dat meteen de grootste overname uit de geschiedenis van de retailer, en dat blijft het tot op vandaag. De aanvankelijk gecommuniceerde 57 winkels werden er uiteindelijk 54, nadat de concurrentiewaakhond voor drie winkels geen goedkeuring gaf. En intussen hebben al die winkels hun uiteindelijke bestemming gevonden binnen de verschillende enseignes van de groep. Dat meldt het bedrijf in zijn jaarverslag, dat vorige week verscheen. Daarbij werd de in 2025 gecommuniceerde planning toch nog bijgestuurd.

20 vestigingen gingen naar Spar Colruyt Group, wat niet onlogisch is, aangezien heel wat Match- en Smatch-winkels in franchise werden uitgebaat. 11 winkels werden Okay, 1 werd Okay City, 7 gingen naar Colruyt Laagste Prijzen, 6 werden er Bio-Planet, 2 Colruyt Professionals en 1 Jims. Ze zijn evenwel nog niet allemaal omgebouwd: 12 winkels die nog onder het tijdelijke enseigne CoMarkt worden uitgebaat, zullen in de loop van het huidige boekjaar nog definitief worden verbouwd.

Zes overgenomen winkels, met name in Belsele, Bergen, Schaarbeek, Oostende (Frère Orbanstraat), Mechelen en Leuven (waar aanvankelijk een CRU versmarkt was gepland), werden uiteindelijk gesloten of doorverhuurd omdat ze niet pasten in de plannen van Colruyt Group.