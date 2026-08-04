WK voetbal bezorgt ook Coca Cola-bottelaar een mooie start van de zomer
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- Colruyt Group vindt finale bestemming voor alle overgenomen Match & Smatch winkels
Alle 54 winkels van Match en Smatch die Colruyt Group overnam, hebben na een intensief traject van tweeënhalf jaar hun definitieve bestemming gevonden. Al is die bestemming voor sommige panden een sluiting.
- Lichte omzetdaling bij Bonduelle door terugval in de Verenigde Staten
Bonduelle heeft in zijn afgelopen boekjaar de omzet licht zien dalen: goede prestaties in Europa en Azië werden tenietgedaan door tegenvallende verkopen in de Verenigde Staten. De winst zal lager uitvallen dan voorzien.