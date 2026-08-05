Procter & Gamble koopt fabrikant van voedingssupplementen

Procter & Gamble, de Amerikaanse multinational die hoofdzakelijk actief is in verzorgings- en huishoudproducten, telt miljarden neer voor de overname van Thorne, een producent van voedingssupplementen.

Divisie gezondheid en welzijn versterken

Het moederbedrijf van bekende consumentenmerken als Ariel, Gillette, Oral-B en Pampers, koopt de Amerikaanse fabrikant van voedingssupplementen Thorne van voor 3,8 miljard dollar. Thorne werd in 1984 opgericht en ging in 2021 naar de beurs. In 2023 haalde investeringsfonds L Catterton het bedrijf weer van de beurs

Met deze overname wil P&G zijn divisie gezondheid en welzijn laten groeien. De multinational heeft al verschillende andere supplementenmerken in portefeuille. Thorne produceert voedingssupplementen, zoals proteïnepoeder, creatine, elektrolyten en omega 3-pillen en realiseerde vorig jaar een omzet van 500 miljoen dollar (zo’n 433 miljoen euro). Naar verluidt waren ook andere spelers, waaronder Unilever, uit op een overname.