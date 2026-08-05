Heineken verkoopt meer bier en schrapte al 3.000 banen
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- E-commerce en Europa houden Ahold Delhaize op koers
Terwijl de marges van Ahold Delhaize onder druk staan in de VS, verbeterden de prestaties in Europa, en met name ook die van Delhaize en Albert Heijn in België. De retailer, die kan uitpakken met sterke onlineverkopen, houdt vast aan de prognoses voor het volledige boekjaar.
- Colruyt Group vindt finale bestemming voor alle overgenomen Match & Smatch winkelsFood4 augustus, 2026
Alle 54 winkels van Match en Smatch die Colruyt Group overnam, hebben na een intensief traject van tweeënhalf jaar hun definitieve bestemming gevonden. Al is die bestemming voor sommige panden een sluiting.