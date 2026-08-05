België - NL
België - NL
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Geschreven door Stefan Van Rompaey
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Heineken verkoopt meer bier en schrapte al 3.000 banen

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Food5 augustus, 2026
Shutterstock.com

Sterke groei alcoholvrij

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