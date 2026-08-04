Intermarché slachtoffer van cyberaanval: 300.000 klanten getroffen

Groupement Mousquetaires, het moederbedrijf van de Franse supermarktketen Intermarché, heeft een cyberaanval gemeld, waarbij gegevens van bijna 300.000 klanten van de online boodschappendienst zijn gelekt.

Geen bankgegevens buitgemaakt

Het incident vond al vorige week plaats en werd meteen gemeld aan de Franse autoriteit CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés), zegt de retailer aan persagentschap AFP. De aanvallers hebben klantgegevens bemachtigd van de online boodschappendienst van de supermarktketen: naam, voornaam, telefoonnummer, postadres, geboortedatum, klantenkaartnummer en bepaalde informatie met betrekking tot hun online bestellingen. Maar geen bankgegevens, geen informatie over het saldo van loyaliteitsprogramma’s, geen wachtwoorden en geen e-mailadressen.

287.605 klanten van de Drive-dienst op een totaal van ongeveer 2 miljoen zijn geïdentificeerd als betrokken bij het incident en op de hoogte gebracht, aldus de retailer. In een e-mail aan de getroffen klanten roept Intermarché hen op waakzaam te blijven, aangezien hun gegevens zouden kunnen worden gebruikt om pogingen tot phishing of oplichting geloofwaardiger te maken.