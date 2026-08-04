Aldi stopt met “geheimhouding” verspromoties

Aldi België is na enkele maanden teruggekomen op zijn besluit om folderpromoties voor verse producten op zijn website geheim te houden tot de zondag voor ze in werking treden: “Onze klanten willen goed geïnformeerd worden.”

Prijzen weer zichtbaar

In mei haalde Aldi de krantenkoppen met een opmerkelijk initiatief: de folderprijzen voor onder andere groenten, fruit en vlees werden op de website bewust geblurd, zodat shoppers, maar ook en vooral concurrenten, nog niet konden zien welke aanbiedingen er precies in de pijplijn zitten. Pas op de zondag voor de promoweek werden de prijzen onthuld.

Dat is nu verleden tijd. De prijzen zijn weer gewoon zichtbaar zodra de digitale folder online komt. “Onze klanten willen goed geïnformeerd worden, en de prijs is een belangrijk element bij het opstellen van hun boodschappenlijstje. Daarom hebben we onlangs de prijzen van de verse producten opnieuw aangegeven, zodat klanten hun aankopen zo goed mogelijk kunnen plannen”, zegt woordvoerster Emmely Verhaeghe aan La Libre.

Waarnemers zagen in het initiatief een zet in het tactische steekspel tussen de twee Duitse discounters, nadat Lidl de timing van zijn weekaanbiedingen had aangepast.