Waarom Aldi België de folderprijzen voor vers voortaan bewust “vaag” houdt

In de folder van volgende week, die al op de website staat, heeft Aldi de prijzen voor verspromoties vervaagd. Een nieuwe episode in het tactische steekspel tussen Belgische supermarktketens.

Geheimhouding

Voortaan zal Aldi de prijzen van zijn verspromoties nog even geheimhouden: bij de publicatie van de folder voor de volgende week op de website zijn de prijzen voor droge voeding en non food gewoon zichtbaar, maar worden de prijzen voor onder andere groenten, fruit en vlees bewust geblurd, zodat shoppers, maar ook en vooral concurrenten, nog niet kunnen zien welke aanbiedingen er precies in de pijplijn zitten.

Pas op de zondag voor de promoweek worden de prijzen onthuld. Het lijkt erop dat de discounter op die manier wil beletten dat concurrenten anticiperen op de komende promoties. Tegelijk kan de retailer op deze manier zelf ook snel schakelen om te reageren op concurrenten.

Tactisch steekspel

Het lijkt een volgende zet in het tactische steekspel tussen de Belgische supermarktketens, en dan vooral ook tussen de twee Duitse discounters. Vers is voor beide ketens immers een almaar belangrijker speerpunt geworden, met meer ruimte in de winkels én in de wekelijkse folder. Pas enkele weken geleden nog wijzigde Lidl in België de timing van zijn weekaanbiedingen, met promo’s op verse producten vanaf maandag, net als bij rivaal Aldi.

Wat hier ook meespeelt, is het feit dat het marktaandeel van de discounters – net als dat van Colruyt – te lijden heeft onder de veralgemeende zondagsopening bij concurrenten als Delhaize, Carrefour, Albert Heijn en Intermarché. Met opvallende promoties en prijsverlagingen vechten Aldi en Lidl terug. Maandag kondigde Lidl nog honderd prijsverlagingen aan, woensdag start de discounter het sociaal overleg met de vakbonden op, over die zondagsopeningen. Ook Aldi kondigde al aan dat het zondagsopeningen wil overwegen – tot ongenoegen van de vakbonden.