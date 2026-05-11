Delhaize opent fitnessruimte Lion Fit op hoofdkantoor

Delhaize heeft in zijn hoofdzetel in Kobbegem, bij Asse, een eigen fitnessruimte geopend voor medewerkers. Met Lion Fit wil de supermarktketen gezondheid en welzijn nadrukkelijker verankeren op de werkvloer.

Gezonde levensstijl doortrekken

Het idee voor Lion Fit ontstond pas eind vorig jaar. Employer Branding Manager Thomas Camu licht tegenover HLN toe dat Delhaize het concept eerst aftoetste bij werknemers. “In november hebben we het plan voor het eerst voorgesteld en afgetoetst bij onze medewerkers”, zegt hij. “De reacties waren meteen positief.”

Volgens Illya Van Den Borre, SVP HR & Corporate Affairs bij Delhaize, sluit het project aan bij het DNA van de retailer. “Delhaize staat bekend als pionier in gezonde voeding, maar we willen die gezonde levensstijl ook doortrekken naar onze eigen medewerkers”, zegt de woordvoerder. Delhaize organiseerde eerder al sportinitiatieven zoals een running crew en activiteiten rond fietsen, padel en voetbal.

Registraties lopen

De fitnessruimte beschikt over ongeveer 25 kracht- en cardiotoestellen en bevat daarnaast een aparte zone voor groepslessen. Medewerkers kunnen er onder meer yoga, pilates en intensievere workouts volgen. Volgens Camu wil Delhaize de drempel bewust laag houden. “Het doel is dat iedereen hier op zijn eigen tempo en niveau kan sporten.”

De belangstelling blijkt aanzienlijk. Op de site in Kobbegem werken ongeveer 3.000 medewerkers. Nog voor de officiële opening registreerden zich al circa 700 werknemers via de bijhorende app, waarmee zij ook groepslessen kunnen reserveren. Op LinkedIn noemt Delhaize de nieuwe infrastructuur “een moderne en toegankelijke plek waar we kunnen bewegen, onszelf kunnen uitdagen en actief kunnen werken aan ons welzijn”.