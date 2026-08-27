Albert Heijn moet op zoek naar nieuwe CEO: Margaret Versteden-Van Duijn verkast naar Ahold Delhaize Europe & Indonesia

Margaret Versteden-Van Duijn, die pas vorig jaar werd benoemd aan het hoofd van Albert Heijn, Etos en Gall & Gall, wordt op 1 oktober CEO van Ahold Delhaize Europe & Indonesia. De retailer is begonnen met de opvolgingsplanning.

Al weg na één jaar bij Albert Heijn

Versteden-Van Duijn zal op 1 oktober 2026 haar nieuwe functie als Executive Vice President Europe & Indonesia aanvaarden. Haar benoeming tot lid van de Raad van Bestuur is onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering die later dit jaar zal plaatsvinden; daarna zal ze de functie van CEO Europa & Indonesië op zich nemen.

Ahold Delhaize is begonnen met de opvolgingsplanning voor Albert Heijn, Etos en Gall & Gall en zal op een later tijdstip meer informatie hierover bekendmaken. Tot die tijd blijft Margaret de algehele verantwoordelijkheid dragen voor de merken Albert Heijn, Etos en Gall & Gall. Ze maakte pas vorig jaar de overstap van webwinkel Bol naar Albert Heijn. Voordien werkte ze bij Bain & Company, Nike en BCG. Bij Ahold Delhaize Europe & Indonesia volgt ze Claude Sarrailh op, die naar de Italiaanse keten Esselunga vertrekt.