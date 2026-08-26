Jumbo neemt kaap van 50 Belgische winkels begin 2027

© RetailDetail

© Jumbo

© RetailDetail

© RetailDetail

© Jumbo

© Jumbo

© Jumbo

© Jumbo

© Jumbo

Woensdagochtend opende Jumbo in Mortsel zijn 48ste Belgische supermarkt, de twaalfde in de provincie Antwerpen. In september volgt nog één winkelopening, het feestje voor de vijftigste vestiging zal voor begin volgend jaar zijn.

Uitgesproken kindvriendelijk

Met zo’n 1.000 m² is de vestiging in Mortsel van eerder bescheiden omvang voor Jumbo. Hij opent in een stad die nog geen overaanbod aan supermarkten heeft: enkel Aldi, Carrefour Market en Colruyt zijn er aanwezig, al zijn alle andere concurrenten wel in de buurgemeenten actief. Ondernemer Toon Daelemans wil van Jumbo Mortsel een toegankelijke buurtwinkel maken: “Samen met mijn team wil ik een plek creëren waar iedereen zich welkom voelt, met een glimlach, een praatje, persoonlijke service en een helpende hand.”

De winkel is uitgesproken kindvriendelijk, met een actieve rol voor de jongste bezoekers, die kunnen sparen voor de bekende boerderijdieren van Jumbo. Een hinkelpad en speelse vloerstickers vertellen over producten zoals bananen en chocolade. Daarnaast is er een draaimolen en zijn er tractors als winkelkarretjes waarop kinderen een ritje kunnen maken. Wie vijf keer met de tractor langs de kassa passeert, ontvangt een tractorrijbewijs. Groente- en fruitoverschotten uit de winkel worden geschonken aan de dieren van de nabijgelegen Parkschool.

Jumbo zal eind 2026 in totaal vijf nieuwe Belgische winkels hebben geopend: na Ingelmunster, Lokeren, Sint-Pieters-Leeuw en Mortsel volgt op 30 september ook nog Dendermonde. Daarmee klokt de Nederlandse supermarktketen dit jaar af op 49 winkels in Vlaanderen. Een vijftigste vestiging zal nét niet lukken, zegt directeur België Anrico Maat aan RetailDetail. Dat feestje is dus voor begin volgend jaar.

Op 16 september spreekt Anrico Maat, directeur Jumbo België, op het event Captains of Retail van RetailDetail, in Brussel. Ook ondernemer Bart Verhaeghe, drijvende kracht achter het retailproject Broeklin, neemt dan het woord. Het is een besloten avond op uitnodiging voor C-level retailers — geen open inschrijving. Bent u retailer en mag u niet ontbreken? Laat het ons weten.