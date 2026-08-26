Belgische brouwers lanceren offensief tegen strengere reclameregels

In een opmerkelijke open brief vragen de Belgische brouwers aan de regering om de geplande verstrenging van de regels voor alcoholreclame terug te schroeven. Vooral de verplichte slogan “Alcohol schaadt de gezondheid” ergert de sector.

“Onderscheid maken tussen misbruik en verantwoord genieten”

In maart bereikte de Belgische federale regering een akkoord over strengere regels voor alcoholreclame, waarbij onder andere influencers en media met een jong publiek geen reclame meer mogen maken voor alcohol. Ook alcoholische dranken gratis uitdelen, met name bij abonnementen of tijdschriften, wordt verboden, net als het aanbieden van alcohol als onderdeel van een productbundel (bijvoorbeeld een fles wijn bij een kaasplank). Bovendien moet elke alcoholreclame het zinnetje “Alcohol schaadt de gezondheid” bevatten.

Dat is tegen het zere been van de Belgische biersector, die woensdag een open brief publiceerde en een petitie lanceerde. “Terwijl Frankrijk zijn wijn verdedigt als cultureel erfgoed en Italië zijn parmaham met trots bewaakt, kiest België ervoor om zijn eigen traditie en nationale trots met de vinger te wijzen”, schrijft de vereniging, die er ook op wijst dat de Belgische biercultuur door de Unesco erkend is als immaterieel cultureel erfgoed.

“Alcoholmisbruik moet worden aangepakt. Maar als de regering geen onderscheid meer maakt tussen misbruik en verantwoord genieten, verliezen we iets fundamenteels”, aldus nog de open brief, die ondertekend werd door meer dan honderd Belgische brouwers en duizenden professionals uit de sector, en opmerkelijk genoeg ook door enkele politici van regeringspartijen N-VA en MR.