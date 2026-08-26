Aldi strijdt mee om het bakkerijrayon: broodaanbod verdubbelt

De bakkerijafdeling krijgt de laatste tijd opvallend veel aandacht binnen de Belgische retailsector. Ook Aldi voert de concurrentie nu op: de discounter verdubbelt zijn aanbod verse broden en introduceert tegelijk enkele nieuwe, regionale referenties.

Meer variatie

De uitbreiding valt samen met de start van het nieuwe schooljaar, wanneer brood opnieuw een prominentere plaats krijgt in het dagelijkse boodschappenmandje. Aldi wil zowel meer keuze als een scherpere prijspositionering bieden: verse witte en bruine broden kosten vanaf 0,99 euro.

De retailer levert de broden dagelijks vers aan en verkoopt ze voorgesneden en verpakt. Ook de verpakking krijgt een update: verschillende broodtypes, zoals wit, bruin, meergranen en volkoren, krijgen elk een eigen kleurencode. “Met deze extra nieuwe broden zorgen we voor meer variatie in onze broodafdeling”, zegt Jelle Stevens, Procurement Manager Bakery bij Aldi.

Ook recepturen aangepast

Aldi stemt een deel van het assortiment nadrukkelijk af op regionale voorkeuren. In Vlaanderen voegt de keten een wit Breughelbrood toe, terwijl de Waalse winkels een donkerder zwartewoudbrood krijgen. De meeste broden behouden een vierkante vorm, omdat die volgens de keten populair is bij Belgische consumenten en makkelijk in een brooddoos past.

De komende weken plant Aldi bovendien extra promoties op vers brood en bake-offproducten, waaronder koffiekoeken en broodjes. Naast de assortimentsuitbreiding sleutelt Aldi aan de samenstelling van verschillende broden: de retailer verhoogde onder meer het vezelgehalte van een aantal referenties.