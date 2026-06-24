Delhaize deelt één miljoen gratis broden uit in bakkerijoffensief

Delhaize reageert op de “warme bakkerij”-uitbreiding bij Colruyt met een eigen bakkerijoffensief. De supermarktketen rolt vernieuwde bakkerijconcepten uit in meer dan 150 winkels en deelt één miljoen gratis broden uit om consumenten kennis te laten maken.

Supermarkt als bakkerijbestemming

Delhaize wil zich nadrukkelijk profileren als de bakkerijbestemming in de Belgische retail. De keten versnelt daarom de transformatie van haar bakkerijafdeling. De retailer investeert in nieuwe winkelconcepten, meer ambachtelijke productiemethoden en een breder assortiment.

“Onze ambitie is duidelijk: we willen in de Belgische retail dé referentie zijn voor bakkerijproducten. Door te investeren in kwaliteit, versheid en beleving brengen we het beste van de traditionele bakkerij samen met het gemak van de supermarkt”, zegt Ellen Humbeeck, Head of Category Management Bakery bij Delhaize.

Delhaize zet in op aantrekkelijkere winkelruimtes, geïnspireerd op ambachtelijke bakkerijen, met meer aandacht voor presentatie, versheid en beleving. In meer dan 150 winkels in België en Luxemburg zijn de vernieuwde concepten intussen al uitgerold.

Breder assortiment

Het assortiment wordt tegelijk uitgebreid. Naast klassieke broden komen er meer volkoren- en vezelrijke varianten, eiwitrijke producten, zoete en hartige specialiteiten, snacks en producten voor onderweg. Delhaize wil zo inspelen op verschillende consumptiemomenten, van ontbijt tot lunchpauze en van snelle snack tot zondagse aankoop.

Ook de productie wordt aangepakt. Zo introduceert Delhaize rijskasten, waarmee winkelteams kunnen werken met vers bereid deeg voor onder meer pistolets en stokbroden. Die producten kunnen ter plaatse rijzen en vervolgens in de winkel worden afgebakken. Volgens de keten moet dat zorgen voor een hogere versheidsgraad en een authentiekere bakkerijervaring.

Reactie op Colruyt?

Om de vernieuwde bakkerijstrategie kracht bij te zetten, lanceert Delhaize een nationale actie. Van 23 juni tot en met 1 juli verdeelt de retailer één miljoen broodzakken in heel België. Elke broodzak geeft recht op een gratis brood in een Delhaize-winkel.

De timing lijkt niet toevallig: begin juni kondigde Colruyt aan dat het zijn warme bakkersconcept uitbreidt naar tien bijkomende winkels. De discounter testte sinds het najaar van 2025 een opgewaardeerd bakkerijaanbod met onder meer vers gebakken brood, stokbrood, koffiekoeken en hartige snacks. Dat concept blijkt succesvol: in winkels waar Colruyt het broodassortiment uitbreidde, koopt meer dan één op de drie klanten een product uit het nieuwe assortiment.