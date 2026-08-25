Nog steeds krimpflatie in de supermarkten

Krimpflatie komt minder vaak voor dan enkele jaren geleden, maar fabrikanten blijven verpakkingen verkleinen zonder de prijs evenredig te verlagen. De Nederlandse Consumentenbond vond het afgelopen jaar opnieuw tientallen voorbeelden en vraagt de politiek om strengere regels.

“Stilletjes” minder inhoud

Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, hekelt vooral het gebrek aan transparantie. “Zit er meer in een verpakking, dan schreeuwen fabrikanten het van de daken. Maar als ze de inhoud verminderen, passen ze dat alleen stilletjes aan in de inhoudsopgave op de achterkant”, zegt ze.

Bij krimpflatie vermindert een fabrikant de hoeveelheid product in een verpakking, terwijl de verkoopprijs gelijk blijft, minder sterk daalt of zelfs stijgt. Volgens de Consumentenbond combineren producenten zo’n ingreep geregeld met een nieuw verpakkingsontwerp, waardoor consumenten de kleinere inhoud minder snel opmerken.

Fabrikanten wijzen op hogere kosten voor grondstoffen, verpakkingen, energie en transport als redenen voor de kleinere verpakkingen. Soms voeren ze ook een aangepaste receptuur aan als argument. Maar over de uiteindelijke verkoopprijs wijzen fabrikanten en supermarkten naar elkaar: producenten stellen dat retailers de winkelprijs bepalen, terwijl supermarkten zich op hun beurt beroepen op de adviesprijzen van leveranciers.

Oproep tot Franse aanpak

De organisatie wil dat de politiek ingrijpt. Molenaar pleit voor een verplichte waarschuwing op de verpakking of bij het winkelschap wanneer de inhoud afneemt zonder een evenredige prijsverlaging.

“Daarom doen we een oproep aan de politiek. Verplicht fabrikanten om duidelijker op de verpakking te vermelden dat er minder in zit. Of laat supermarkten hiervoor waarschuwen bij het schap, zoals in Frankrijk wettelijk verplicht is. Daar beschermt de overheid consumenten wél tegen stiekeme krimpflatie.”