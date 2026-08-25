Holie’s naar Frankrijk, XXL Nutrition naar Delhaize: Nederlandse foodmerken rukken uit

Innovatieve Nederlandse voedingsmerken trekken de grens over: XXL Nutrition krijgt een vaste plek in het leveranciersnetwerk van Delhaize, terwijl ontbijtgranenmerk Holie’s tegelijk zijn positie in België verstevigt en via Carrefour naar duizenden Franse winkels uitbreidt.

Officieel leverancier

Voor XXL Nutrition opent een nieuwe overeenkomst met Delhaize de deur naar een groter deel van de Belgische markt. De keten heeft het Noord-Brabantse sportvoedingsmerk erkend als vaste leverancier, waardoor het merk franchisenemers eenvoudiger kan benaderen. Een selectie van eiwitrijke snacks, proteïnerepen en supplementen ligt al in sommige winkels.