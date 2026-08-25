Carrefour brengt AI-shopassistent naar België

Klanten van Carrefour België kunnen voortaan hun boodschappen doen rechtstreeks vanuit ChatGPT. De retailer volgt daarmee Carrefour Frankrijk, dat eerder dit jaar uitpakte met de Europese primeur, in samenwerking met Mealz.ai.

Shoppen met ChatGPT

In maart van dit jaar zorgde Carrefour naar eigen zeggen voor een Europese primeur met de lancering van een slimme boodschappenassistent die shoppers toelaat met ChatGPT te communiceren om receptideeën op te doen, de beschikbaarheid van een product te controleren of een boodschappenmandje samen te stellen en een bezorgmethode te kiezen, voordat ze de bestelling afronden en betalen op Carrefour.fr.

Nu komt die assistent ook naar België. Carrefour werkte samen met Mealz.ai om dit nieuwe prototype te ontwikkelen. Klanten loggen in op ChatGPT en activeren de plug-in. Daarna kunnen ze hem oproepen in hun gesprekken met @Carrefour België. De assistent helpt klanten om een boodschappenlijst samen te stellen, de beschikbaarheid van producten te controleren en een bestelling te plaatsen.

Gekoppeld met Bonuskaart

Hoe handig is zo’n assistent? Carrefour geeft zelf een sprekend voorbeeld. Stel: je hebt een gezin van vier met een vegetariër en een kind met glutenintolerantie en je wil snel een weekmenu samenstellen. De assistent stelt meteen een volledig mandje voor, inclusief prijzen. Klanten kunnen de lijst aanpassen, na bevestiging worden ze automatisch doorgestuurd naar de Carrefour-website om hun winkelmandje te bevestigen.

Klanten kunnen kiezen om hun bestelling af te halen in de winkel via Carrefour Drive, of thuis te laten bezorgen binnen 24 uur via Carrefour Delivery. Afhankelijk van hun keuze kunnen er voorbereidings- en leveringskosten bij komen. Die vervallen wel als klanten voor een bepaald bedrag bestellen of dankzij acties op de bestelde producten. Voor Carrefour Delivery geldt een minimumbestelbedrag van 60 euro.

De slimme assistent houdt rekening met voorkeuren en intoleranties, en onthoudt ze voor een volgende keer. De koppeling met de Carrefour-Bonus Card gebeurt automatisch, zodat klanten geen voordelen of promoties mislopen. In de weken na de lancering volgen nog meer handige features.

Pioniersrol

Met deze lancering bevestigt Carrefour België zijn rol als pionier in het gebruik van AI in retail. Naast de slimme assistent heeft Carrefour ook een aantal AI-aangedreven BuyBye-winkels op strategische locaties in België. Het nieuws past in de bredere strategie van de retailer. Topman Alexandre Bompard benadrukte meermaals de centrale rol van artificiële intelligentie in de transformatie van de groep.

Ook andere retailers zijn intussen met assistenten via ChatGPT en andere AI-agents aan de slag: dat geldt bijvoorbeeld voor Sephora, Gap, JD Sports en Walmart.