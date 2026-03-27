Boodschappen doen via ChatGPT: hoe Carrefour aan de slag gaat met AI

Franse gebruikers van ChatGPT krijgen voortaan rechtstreeks toegang tot het aanbod en de diensten van Carrefour. AI staat centraal in het strategisch plan van de retailer, die van een Europese primeur spreekt.

26 miljoen Franse ChatGPT-gebruikers bereiken

Sinds donderdag kunnen shoppers met ChatGPT communiceren om receptideeën op te doen, de beschikbaarheid van een product in de schappen te controleren of een boodschappenmandje samen te stellen en een bezorgmethode te kiezen, voordat ze de bestelling afronden en betalen op Carrefour.fr. Om toegang te krijgen tot deze diensten op ChatGPT hoeven gebruikers enkel naar Carrefour te zoeken in de lijst met apps op de startpagina.