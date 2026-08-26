Alimentation Couche-Tard lanceert overnamebod op Poolse gemaksketen Żabka

Zoals eerder al aangekondigd brengt Alimentation Couche-Tard een vrijwillig openbaar bod uit op alle aandelen van de Poolse supermarktketen Żabka. Het is de grootste overnamedeal ooit voor de Canadese groep.

Complementair met Circle K-netwerk

In juni had Couche-Tard al bekendgemaakt dat het de Poolse Żabka Group volledig wil overnemen. Daarbij heeft het bedrijf de volledige steun van het management en van de belangrijkste aandeelhouders van Żabka, waaronder investeringsfondsen CVC Capital Partners en Partners Group. Het bod van 32 zloty per aandeel, dat loopt van donderdag tot en met 25 september, ligt 2,3% hoger dan de laatste slotkoers van Żabka op de beurs van Warschau en waardeert het bedrijf op ongeveer 32,6 miljard zloty (7,6 miljard euro), zo meldt Reuters.