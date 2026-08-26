Waarom Delhaize inzet op lokale vissoorten

Delhaize wil de verkoop van lokale vissoorten zoals hondshaai, rode poon en pijlinktvis de komende jaren met meer dan 20% laten groeien. De retailer wil zo de Belgische visserijsector ondersteunen en de rijkdom van de Noordzee beter benutten.

De Noordzee verandert, visaanbod volgt

Door de opwarming van het zeewater in de Noordzee evolueren ook de visbestanden. Om consumenten een aanbod te bieden dat beter aansluit bij wat lokaal beschikbaar is, investeert Delhaize verder in lokale vis: enerzijds wild gevangen Noordzeevis, met prioriteit voor Belgische vissersboten, anderzijds lokale aquacultuur uit België en Nederland. Zo wil Delhaize de verkoop van lokale vis de komende jaren met meer dan 20% laten groeien. Momenteel verkoopt de keten zo’n 220 ton lokale vis per jaar, vooral tong, rog en Ardense forel.

Concreet breidt Delhaize zijn assortiment uit met minder bekende soorten zoals hondshaai, rode poon en pijlinktvis uit wilde vangst, aangevuld met Ardense forel en King Fish (geelstaartvis) uit lokale aquacultuur. Samen met NorthSeaChefs ontwikkelt de retailer recepten, degustaties en inspirerende bereidingen om consumenten kennis te laten maken met deze soorten.

“De Noordzee is één van onze meest lokale voedselbronnen, maar veel consumenten kennen slechts een beperkt aantal vissoorten. Terwijl de Noordzee verandert, willen wij ons assortiment mee laten evolueren met wat lokaal beschikbaar is. Zo maken we lokale vis toegankelijker, ondersteunen we Belgische vissers en helpen we klanten nieuwe smaken ontdekken,” zegt Vinciane Cerckel, Head of Category Management Fish bij Delhaize.