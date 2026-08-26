“Kook de folder”: Colruyt bundelt recepten met ingrediënten in promo

Omdat september een dure maand is voor gezinnen met kinderen, lanceert Colruyt een reeks makkelijke, evenwichtige recepten die volledig opgebouwd zijn rond producten in promotie. Gezinnen kunnen 25% extra besparen, zegt de retailer.

Klaar in een halfuur

De 30 recepten – één voor elke dag in september – bieden inspiratie voor dagelijkse maaltijden die eenvoudig binnen de dertig minuten te bereiden zijn en tegelijk budgetvriendelijk blijven. Elk recept is gemaakt rond een hoofdingrediënt dat in promo staat, klanten kunnen telkens zien hoeveel procent ze besparen per recept. Sinds 26 augustus zijn de recepten beschikbaar via de website van Colruyt en de Xtra-app. ​

“Bij Colruyt garanderen we het hele jaar door de laagste prijzen en reageren we op alle promoties in de markt. In september willen we gezinnen nog een extra duwtje in de rug geven. Met deze recepten combineren we promoties met evenwichtige maaltijden. Financiële druk mag geen invloed hebben op de kwaliteit van de maaltijden die gezinnen op tafel zetten. Wie een hele maand kookt met deze recepten, kan tot 25% extra besparen en toch evenwichtig eten”, zegt Tamta Mamistvalovi, verantwoordelijke marketing bij Colruyt. ​