Delhaize herschikt directiecomité: Gentile schuift door naar Ahold Delhaize

Delhaize past zijn directiecomité aan nu ook Raphaël Gentile een Europese functie opneemt bij moederbedrijf Ahold Delhaize. Jonathan Hertog krijgt vanaf september de verantwoordelijkheid over zowel commerce als sourcing.

Nieuw internationaal team

Na Albert Heijn eerder vandaag, kondigt ook Delhaize wissels aan de top aan omdat directieleden opklimmen naar Ahold Delhaize Europe & Indonesia. Gentile, tot nu toe vicepresident Sourcing & Replenishment en lid van het directiecomité van Delhaize, wordt senior vicepresident Own Brand Joint Sourcing binnen het Commerce-team van Ahold Delhaize Europe & Indonesia.