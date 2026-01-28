Primark versnelt in Midden-Oosten

Na de start in Koeweit vorig jaar, plant Primark in 2026, in samenwerking met Alshaya Group, nieuwe winkels in Dubai, Bahrein en Qatar. Daarmee zal de retailer tegen het eind van dit jaar actief zijn in 21 landen.

Van start in Dubai Mall

Primark heeft plannen aangekondigd voor winkels in drie nieuwe markten in het Midden-Oosten, samen met zijn franchisepartner Alshaya Group, na de succesvolle opening van de allereerste winkel van de retailer in Koeweit in oktober 2025.

Vijf winkels zijn bevestigd voor 2026: in de Verenigde Arabische Emiraten zullen in maart, april en mei drie winkels worden geopend in Dubai, gevolgd door winkels in Bahrein en Qatar tegen het einde van het jaar. De eerste winkel in Dubai opent op donderdag 26 maart in de Dubai Mall.

Door deze uitbreiding zal Primark tegen het einde van 2026 in 21 landen wereldwijd vertegenwoordigd zijn. Primark en Alshaya Group zullen de komende jaren blijven samenwerken aan plannen voor verdere uitbreiding in de regio.