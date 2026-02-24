Schoenenreus Deichmann “hield zich staande” in 2025 en opent nieuwe campus

Deichmann, de Duitse schoenenreus achter onder meer vanHaren, groeide vorig jaar door naar een omzet van 8,9 miljard euro. De groei was beperkt, maar dat weerhield het bedrijf er niet van een spiksplinternieuwe bedrijfscampus in Essen te openen.

180 miljoen paar schoenen verkocht

Topman Heinrich Deichmann vat het jaar als volgt samen: “We hebben het boekjaar 2025 afgesloten met een solide resultaat en ons staande gehouden in een moeilijke marktomgeving.” De omzet steeg valutagecorrigeerd met 2% tot zo’n 8,9 miljard euro, goed voor180 miljoen paar verkochte schoenen wereldwijd. Daarmee presteert Europa’s grootste schoenendistributeur beter dan grote delen van de mode- en schoenenbranche, waar omzetdruk aanhoudt.