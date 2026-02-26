Topshop slaat handen ineen met Bestseller voor Europese wholesale

Topshop werkt samen met de Scandinavische modegroep Bestseller (Jack&Jones, Vero Moda en meer) aan een versnelling van zijn Europese comeback: Bestseller gaat het Britse modelabel verdelen bij internationale wholesale-partners.

Uitrol via wholesale

Topshop, vandaag mede-eigendom van het Britse e-commerceplatform Asos, is al langer bezig met zijn herlancering op het Europese continent: begin dit jaar kwam er een Europese webshop, en het label is ook al in verschillende fysieke boetieks te vinden, waaronder de winkels van ZEB in België.

Nu gaat het merk echter voor een versnelling: via Bestseller komt het label naar eigen zeggen “dichter bij belangrijke stakeholders in de Europese markt te staan en ontstaan nieuwe kansen voor internationale groei en zichtbaarheid”. In Nederland krijgt de comeback concreet vorm via een exclusieve lancering bij Wehkamp. Vanaf 26 februari is de nieuwe Topshop-collectie alleen daar online verkrijgbaar.

Opmerkelijk is wel dat één van die “belangrijke stakeholders” Zalando is, de aartsrivaal van Topshop-eigenaar Asos: de eigenaar van Bestseller zit in het kapitaal van Zalando en de Deense modegroep had ook aandelen in het door Zalando overgenomen About You. Oprichter Anders Hoch Povlsen bezit echter ook zo’n 30% van Asos, dus dat compenseert misschien.