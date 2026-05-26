Kinderwinkelconcept Kabine trekt naar Kortrijk

Kabine, de kinderconceptstore van Vanhalst Retail Group, opent binnenkort een vierde winkel in Kortrijk. Voor de kustformule is het een eerste halte richting binnenland.

Vakantiegevoel in de stad

Met de nieuwe locatie brengt Kabine zijn vertrouwde mix van kinderconceptstore, koffiebar en lifestylebeleving naar het binnenland. Naast duurzame geboortelijsten, kinderschoenen, kleding en decoratie krijgt ook de horecazaak Kantine een plek in het pand. De retailer vestigt zich aan Plein 32, een beschermd monument in het stadscentrum waar vroeger al kinderwinkel Elisa zat.