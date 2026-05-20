Nestlé en Danone onder vuur na babymelkcrisis: nog besmette producten in omloop

De voedselveiligheidscrisis rond besmette babymelkproducten bij meerdere producten, waaronder Nestlé, Danone en Lactalis, krijgt nog een staartje: in België zijn besmette producten per ongeluk opnieuw in winkels terechtgekomen, terwijl ook een Frans parlementair rapport vernietigend is over de aanpak.

“Te traag en te weinig externe controle”

In december ging de bal aan het rollen toen de Zwitserse voedingsgigant Nestlé tientallen loten babymelk terugriep in zestig landen. De melk bevatte mogelijk cereulide, een toxine die bij baby’s hevige braken en diarree kan veroorzaken. Later volgden ook Danone en Lactalis met vergelijkbare terugroepacties. De oorzaak bleek telkens besmette olie van een Chinese onderaannemer.

Een Frans parlementair rapport beschuldigt nu zowel de overheid als de producenten van ernstige tekortkomingen in de aanpak van de crisis: beide partijen reageerden te traag, volgens het rapport. Nestlé bracht de autoriteiten en andere fabrikanten pas laat op de hoogte, terwijl de overheid er zeventien dagen over deed om alle zorgverleners te informeren. De parlementsleden hekelen het gebrek aan onafhankelijke controles en waarschuwen dat toezichthouders te veel vertrouwen op zelfcontroles door de sector.

Teruggeroepen melk in Belgische winkels

In België duiken besmette producten nu nota bene terug op in de winkelrekken, ondanks eerdere terugroepacties. Door een leveringsfout bij Medi-Market en farmadistributeur Phoenix werden twee loten Nutrilon-babymelk van Danone tussen eind april en half mei per ongeluk toch verkocht. Ouders wordt gevraagd de lotnummers te controleren en de producten terug te brengen. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) onderzoekt momenteel alle betrokken verkooppunten. Naar schatting gaat het om zo’n 200 dozen.

Om herhaling te vermijden, doet het Franse parlement twaalf aanbevelingen, waaronder strengere regels voor toevoegingen in kindervoeding en meer onafhankelijke controles, gefinancierd door de sector zelf. Nestlé benadrukt dat het bedrijf vanaf de eerste detectie van cereulide (eind november 2025) transparant heeft gehandeld en nauw heeft samengewerkt met de autoriteiten. Toch blijft de kritiek bestaan, vooral omdat producten pas in januari 2026 publiekelijk werden teruggeroepen. Ook Danone erkent de fout en belooft betere controles in de toekomst.