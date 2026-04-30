Unilever start jaar sterk, ondanks verzwakt Europa

Unilever zette in het eerste kwartaal een solide prestatie, met een onderliggende omzetgroei van 3,8%. De nieuwe focus op non-food rendeert, want de groei werd vooral gedreven door de huishoudelijke producten en beautymerken.

Positieve start van het jaar

Unilever rapporteerde een totale omzet van 12,6 miljard euro. De onderliggende omzetgroei, die geen rekening houdt met overnames, desinvesteringen en valutaschommelingen, kwam uit op 3,8%, wat boven de verwachtingen van analisten lag. Topman Fernando Fernandez sprak van een “goede start van het jaar”, waarbij de verkochte hoeveelheden verder groeiden. Hogere prijzen droegen slechts voor 0,9% bij aan de groei in het afgelopen kwartaal.