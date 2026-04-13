Nog meer ruimte voor beleving: Dreambaby opent grootste winkel ooit

In een voormalig Leen Bakker-pand in Genk heeft Dreambaby zijn dertigste winkel geopend. Het is met 1.130 m² commerciële ruimte meteen ook de grootste tot nu toe voor de babyspecialist van Vanhalst Retail Group.

Persoonlijk advies centraal

Met de opening in Genk versterkt Dreambaby zijn aanwezigheid in Limburg, waar het naast de bestaande winkel in Bree nu twee vestigingen telt. De opening volgt op recente uitbreidingen in Marche-en-Famenne en Hognoul. De winkel werd ingericht volgens het nieuwste Dreambaby-concept, met overzichtelijke werelden zoals “op stap”, “slaap”, “verzorging”, “speelgoed” en “kleding”, die inspelen op de verschillende noden van jonge gezinnen.

Dankzij de oppervlakte van 1.130 m² biedt de winkel meer ruimte voor productbeleving, met onder andere een ruim aanbod aan showroommodellen van wandelwagens die klanten ter plaatse kunnen uittesten. Persoonlijk advies staat centraal: medewerkers begeleiden klanten actief bij hun keuzes, ondersteund door digitale tools waarmee bestellingen geplaatst kunnen worden of geboortelijsten geraadpleegd worden. Met onder meer een zithoek en coffee corner creëert Dreambaby een aangename omgeving waar klanten de tijd kunnen nemen om zich te laten adviseren.

“Met Genk zetten we een belangrijke stap in Limburg, als logisch vervolg op de recente openingen in Wallonië,” zegt Patrick Michielsens, General Manager van Dreambaby. “We blijven investeren in strategische locaties waar we jonge gezinnen optimaal kunnen begeleiden, met een sterke combinatie van persoonlijk advies, een inspirerende winkelomgeving en het gemak van onze digitale services. Onze ambitie is om van elke winkel een plek te maken waar klanten zich echt geholpen voelen. De combinatie van ruimte, advies en beleving maakt hierin het verschil.”

In het voorjaar van 2024 nam de Vanhalst Retail Group, bekend van Supra Bazar en de family conceptstore Kabine, Dreambaby over van Colruyt Group.