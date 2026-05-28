Fatbikemaker La Souris haalt 6,5 miljoen euro op voor buitenlandse expansie

Fatbikeproducent La Souris heeft een bankfinanciering van 6,5 miljoen euro binnengehaald om de internationale groei te versnellen. Het bedrijf wil de aanwezigheid in België en Duitsland uitbreiden en tegelijk minder afhankelijk worden van de Nederlandse markt, waar strengere regels rond fatbikes de sector onder druk zetten.

Fatbikes steeds vaker geweerd

“Wij willen meer naar het buitenland, zodat we niet afhankelijk zijn van alleen de Nederlandse markt”, zegt topman Armando Muis tegen NU.nl. Volgens hem groeit de vraag naar “kleine mobiliteit” in stedelijke gebieden verder, nu steeds meer mensen in grote steden wonen. La Souris telt vandaag 25 winkels in Nederland en vijf in België. Het bedrijf wil bijkomende Belgische vestigingen openen, maar ook in Nederland verder uitbreiden in steden waar het al actief is.