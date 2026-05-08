[In Beeld] Gemoderniseerde Librairie Club stelt Young Adult-literatuur centraal

Met de opening van een eerste volledig gerenoveerde winkel in Waterloo zet Librairie Club een volgende stap in haar herpositionering. De meest in het oog springende innovatie: een afdeling Young Adult, een primeur in een Waalse boekhandel.

Indrukwekkende groei

Het nieuwe winkelconcept is onderdeel van het meerjarenplan van Librairie Club, naar het voorbeeld van de eerdere rebranding in Vlaanderen door het moederbedrijf Standaard Boekhandel Group. Ook in het Franstalige landsgedeelte speelt de boekhandelsketen voortaan volop in op Young Adult, een dynamisch segment van de literatuur, dat een jongere generatie lezers aantrekt. De retailer ziet al enige tijd een indrukwekkende groei in dit genre in Vlaanderen.

Uit de verkoopcijfers daar blijkt dat 90% van de kopers van Young Adult-literatuur de voorkeur geeft aan fysieke aankoop in de winkel. Op basis van deze bevinding opende de keten in mei 2025 haar zesde “Young Adult corner” in Sint-Niklaas. Dat leidde tot een aanzienlijke omzetstijging van 62% (vergelijking tussen mei-december 2025 en mei-december 2024). Aangezien 57% van de Vlaamse jongeren Young Adult-boeken in het Engels koopt, biedt de keten bewust een ruime selectie aan Young Adult- en New Romance-boeken in het Engels aan.

Ontdekken en beleven

Het marktpotentieel in het Franstalige landsgedeelte wordt bevestigd door Frans onderzoek van het Centre national du livre (CNL): bij de 16- tot 19-jarigen geeft 55% aan romans te lezen, en meer dan 50% van deze doelgroep wordt beïnvloed door internet en sociale media bij de keuze van hun lectuur. Door de in Vlaanderen opgedane knowhow te combineren met internationale trends, positioneert Librairie Club voortaan Young Adult als een pijler van haar aanbod.

De nieuwe Young Adult-zone in Waterloo is ontworpen om jongere lezers een fysieke thuisbasis te bieden waar ontdekking en beleving centraal staan. De winkel opent ook een volledig vernieuwde Kids Corner, met comfortabele leesruimtes die uitnodigen tot rust en verbeelding.

Alle winkels vernieuwen

De rebranding van Librairie Club, met de nadruk op de identiteit als “boekhandel” werpt nu al zijn vruchten af. Sinds de naamsverandering in oktober 2025 is het jaarlijkse marktaandeel gestegen van 17,8% in 2024 naar 18,6% in 2025. “We zijn bijzonder trots dat we ons nieuwe, beproefde winkelconcept kunnen lanceren binnen Librairie Club”, zegt Veerle De Witte, CEO van Standaard Boekhandel Group. “De eerste reacties van klanten zijn zeer positief en de eerste resultaten tonen aan dat we op de goede weg zijn.”

De heropening van Librairie Club in Waterloo markeert de eerste stap in een ambitieus meerjarenplan om het merkimago van alle winkels volledig te vernieuwen, een proces dat vijf tot zeven jaar in beslag zal nemen. De winkels in Moeskroen en Hognoul staan al op de planning voor de zomer van 2026.

Lees ook het interview met Veerle De Witte, CEO van Standaard Boekhandel Group: “We creëren seriële lezers”.