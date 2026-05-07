Tom&Co versterkt directieteam

Pharmapets-oprichter Sven De Waele verlaat volgende maand Tom&Co. Tegelijk kondigt de internationale huisdierenwinkelketen twee nieuwe benoemingen aan binnen het directiecomité.

E-commerce-integratie

De Waele, die zijn e-commercebedrijf Pharmapets in 2024 verkocht aan Tom&Co, was de afgelopen twee jaar verantwoordelijk voor e-commerce, data en IT bij de winkelketen gespecialiseerd in voeding en benodigdheden voor huisdieren. Hij stond ook in voor de integratie van Pharmapets en het Franse onlinespeler Vetostore binnen het bedrijf. Op 13 juni zal hij de groep verlaten.

Hij wordt opgevolgd door Tim Bertels die sinds 4 mei Chief Digital Officer is. Bertels was voordien verantwoordelijk voor productontwikkeling bij fintech Vyntra Global en deed uitgebreide e-commerce-ervaring op bij Veepee, waar hij verschillende functies bekleedde.

Tegelijk benoemde Tom&Co Antoine Courtois ook met ingang van 4 mei als Chief Financial Officer. Hij was eerder Group CFO bij Puressentiel, werkte onder anderein audit bij PricewaterhouseCoopers en in gespecialiseerde retail bij IKKS.

Tom&Co heeft meer dan 200 winkels in België, Frankrijk en Luxemburg.