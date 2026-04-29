Maxi Zoo-eigenaar Fressnapf groeit door in Europa

De Europese marktleider in speciaalzaken voor huisdierbenodigdheden, actief in 15 landen, zette vorig jaar zijn Europese expansie verder met de opening van 195 bijkomende winkels. Internationale activiteiten zijn intussen goed voor 67% van de totale omzet.

Focus op groeimarkten

In 2025 realiseerde Fressnapf | Maxi Zoo een omzetgroei van 2,5% naar 3,7 miljard euro, vooral als gevolg van verdere internationale expansie. Tegelijkertijd steeg de operationele winst met circa 11% naar 380 miljoen euro, dankzij een striktere kostenbeheersing, aldus het bedrijf in een persbericht. Internationale activiteiten waren goed voor 67% van de omzet, een lichte stijging.