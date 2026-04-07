AVA bouwt na 70 jaar verder aan feestimperium van 100 miljoen euro

De Belgische retailer AVA blaast dit jaar zeventig kaarsjes uit – met eigen slingers en ballonnen uiteraard. De keten heeft vandaag 52 winkels in België en Luxemburg, en gaat nu voor pop-ups, een nieuw winkelconcept en onlinegroei.

Drie generaties

Wat in 1956 begon als een kleine winkel in de Antwerpse Brederodestraat, is uitgegroeid tot een keten van zo’n 100 miljoen euro jaaromzet, met een webshop en een eigen productieafdeling voor papieren tafelbekleding. Toch is AVA nog altijd een echt familieverhaal: de formule ontstond vlak na de Tweede Wereldoorlog toen Armand Van Weddingen een papierwinkel opstartte in Leuven. De echte doorbraak volgde in Antwerpen, waar de eerste winkel onder de naam AVA — ‘Armand Van Antwerpen’ — uitgroeide tot een trekpleister voor cadeaupapier, feestartikelen en kantoorbenodigdheden.