Nieuw hoofdkantoor voor King Jouet in België

De Belgische tak van speelgoedketen King Jouet neemt zijn intrek in een nieuw hoofdkantoor, dat net als het vorige in Nijvel is gevestigd. Zo kan de retailer zijn vastgoedkosten optimaliseren en medewerkers een meer geschikte werkomgeving bieden.

21 winkels

Het Belgische hoofdkantoor van King Jouet verhuist op 22 juni van de Altiero Spinelli-straat 4 naar de Avenue Robert Schuman 10 in Nijvel. De nieuwe locatie, met een oppervlakte van 300 m², brengt de medewerkers samen in een functionelere omgeving, die uitwisseling en samenwerking bevordert. Tegelijk kan de retailer zo zijn vastgoedkosten afstemmen op zijn operationele behoeften. 17 medewerkers nemen hun intrek in de nieuwe kantoren.

Momenteel heeft King Jouet 21 winkels in België, verspreid over het Franstalige landsgedeelte: Andenne, Arlon, Binche (Anderlues), Braine-l’Alleud, Brussel, Châtelineau, Couillet, Dinant, Estaimpuis, Flémalle, Fléron, Froyennes, Gosselies, Haccourt, Hornu, Elsene (Toison d’Or), La Louvière, Molenbeek, Bergen, Nijvel, Nossegem en een corner in de Orchestra-winkel in Zaventem.