Colruyt Group stopt groeiend Bike Republic vijf miljoen toe

Een verkoop van de nu nog verlieslatende fietswinkelketen Bike Republic is niet meer aan de orde voor Colruyt Group: de retailer, die afgelopen boekjaar een mooie groei realiseerde, kreeg zopas een kapitaalverhoging.

Kanteljaar

Colruyt Group heeft het kapitaal van haar dochter Bike Republic opgetrokken met 5 miljoen euro, of evenveel als het verlies dat de fietswinkelketen maakte in het boekjaar dat afliep per eind maart 2025. Dat meldt de website De Rijkste Belgen. Het nieuws is opmerkelijk omdat de retailer in juni vorig jaar nog stelde dat “alle opties open” lagen voor de verlieslatende keten, wat meestal een eufemisme is voor een nakende verkoop.

Maar daarvan lijkt nu geen sprake meer. Bike Republic realiseerde afgelopen boekjaar een omzetstijging met 9%, wat een solide prestatie is in een fietsmarkt die onder druk staat en verder consolideert. “2025 was een turn-around year, waarbij we dit jaar ons succes verder gaan uitrollen,” zei businessunitmanager Miek Vercouteren eerder dit jaar in een interview met de website nieuwsfiets.nu. Hij voert een verschuiving door van een centrale, formule-gedreven aansturing naar lokaal commercieel management en ziet een belangrijke rol voor ateliers en servicepunten: elke euro omzet bij verkoop levert voor zeven jaar aan atelieromzet op.

Bike Republic heeft momenteel 35 gespecialiseerde winkels en ateliers in België.