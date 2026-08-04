Refurbed voegt gitaren toe aan assortiment
Vrije tijd4 augustus, 2026
Refurbed
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- Decathlon overweegt Van Rysel racefietsen ook bij andere retailers te verkopenVrije tijd3 augustus, 2026
Met zijn premium fietsmerk Van Rysel wil Decathlon de Europese nummer één worden. Naast de eigen flagshipstores en de afdelingen binnen de grote Decathlon-winkels, denkt het bedrijf ook aan samenwerking met andere retailers.
- Eigenaar A.S.Adventure en Juttu investeert in schaalbaarheid en efficiëntieVrije tijd15 juli, 2026
Yonderland, de eigenaar van winkeletens A.S.Adventure en Juttu in België, Bever in Nederland en Cotswold Outdoor in het Verenigd Koninkrijk, heeft vorig boekjaar een licht nettoverlies geleden. Dat is het gevolg van strategische investeringen.