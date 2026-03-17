25% omzetgroei voor Vanden Borre Kitchen

Vanden Borre Kitchen, de keukenspecialist die dit jaar zijn tiende verjaardag viert, heeft vorig jaar de omzet met een kwart zien stijgen. Dit jaar wil de retailer minstens even hard groeien, om tegen 2029 een top drie speler te worden in zijn sector.

Vier winkelopeningen gepland

Met een omzetgroei van 25% ten opzichte van 2024 bevestigt Vanden Borre Kitchen zijn positie als nummer op de Belgische keukenmarkt, zowel in nationale omzet, aantal winkels als naamsbekendheid. De vergelijkbare omzet (in de 31 winkels die ook in 2024 al bestonden) steeg in 2025 met 21%. Daarnaast opende de retailer drie nieuwe winkels (Aalst, Verviers en Messancy) om uit te komen op 34 winkels in België.

In het jubileumjaar 2026 wil Vanden Borre Kitchen opnieuw met 25% groeien. Na vier nieuwe winkels in 2023, vijf bijkomende vestigingen in 2024, en drie openingen in 2025, staan er in 2026 opnieuw vier nieuwe winkelopeningen gepland. Op de langere termijn wil Vanden Borre Kitchen doorgroeien naar minstens 45 winkels tegen 2029 en de top-3 in ons land worden.

“We zijn heel blij met onze prestaties in 2025. De gerealiseerde groei en de sterke prestaties van onze bestaande winkels bevestigen het vertrouwen dat klanten in ons stellen”, zegt Michaël Rosin, algemeen directeur van Vanden Borre Kitchen. “We blijven investeren in de verdere uitbouw van ons merk en versterken zo onze positie in de Belgische keukenmarkt.”