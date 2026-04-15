Jysk opent zes nieuwe winkels op één dag in de Benelux

Jysk heeft woensdag vier nieuwe winkels geopend in Nederland en twee in België. Op alle locaties gaat het om voormalige Leen Bakker-panden.

“Verder blijven investeren”

De Scandinavische woonwinkelketen opende woensdag gelijktijdig de deuren in Amsterdam, Leek, Veendam en Zierikzee in Nederland, en in Dendermonde en Marche-en-Famenne in België.

De openingen vallen samen met het 20-jarig jubileum van Jysk in Nederland. “Dat we na twintig jaar in Nederland nog steeds op deze schaal groeien, zegt veel over de kracht van Jysk. Steeds meer klanten kiezen bewust voor ons, en dat geeft ons het vertrouwen om verder te blijven investeren”, zegt Frank Christant, Country Director van Jysk Nederland, België en Frankrijk.

De retailer heeft nu 108 winkels in Nederland en wil er de komende jaren doorgroeien naar minstens 140 vestigingen. De volgende opening staat gepland op 13 mei in Meppel. In juni volgt de opening van een volledig nieuwe winkel in Barneveld. Elke winkel biedt werk aan ongeveer tien medewerkers. Onder de nieuwe collega’s bevinden zich ook voormalig medewerkers van Leen Bakker die zijn mee overgestapt.

In België staat de teller op 78 winkels. De woonwinkelketen wil de komende jaren doorgroeien naar minstens 125 winkels. In juni opent een nieuwe winkel in Sint‑Truiden en in juli volgen de eerste drie openingen op voormalige Shopping Cora‑locaties.