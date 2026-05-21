Inno gaat op hotel: drie ingerichte suites bij Novotel

Warenhuisketen Inno en hotelgroep Novotel slaan de handen in elkaar voor een opvallende kruisbestuiving tussen retail en hospitality. In Brussel en Brugge krijgen drie hotelsuites gedurende zes maanden een volledige make-over met producten uit het assortiment van Inno.

Accessoires en bedlinnen

Twee suites bevinden zich in het Novotel Brussels Off Grand Place, een derde in het Novotel Brugge Centrum. De kamers moeten gasten niet alleen laten overnachten, maar ook inspireren op vlak van interieur, textiel en verzorging. “Een hotelkamer is een plek waar je producten niet alleen ziet, maar ook voelt, gebruikt en beleeft”, zegt marketingdirecteur Annelien Alaerts van Inno België. “Zo wordt een verblijf niet alleen comfortabeler, maar ook een bron van ideeën voor thuis.”

De suites bevatten onder meer bedlinnen van Anne de Solène, badtextiel van De Witte Lietaer, verzorgingsproducten van RainPharma en decoratieve accessoires van Åhléns Home en Salt & Pepper. Het visual merchandising-team van Inno werkte het concept uit, voor elke suite met een eigen stijl. Bezoekers kunnen de producten nadien met korting kopen bij Inno. Zo probeert de retailer de hotelervaring rechtstreeks te koppelen aan verkoop in de winkels en online.

Volgens CEO Armin Devender past de samenwerking binnen de positionering van beide merken rond “accessible luxury”. “Novotel en ALL Accor Group zijn voor ons logische partners, omdat we elkaar vinden in het idee van accessible luxury: een kwalitatieve, stijlvolle ervaring die warm, toegankelijk en herkenbaar blijft”, aldus Devender.