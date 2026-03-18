FonQ wankelt: uitstel van betaling en webshop op slot

De Nederlandse woonwebwinkel fonQ lijkt op omvallen te staan. Het moederbedrijf heeft uitstel van betaling aangevraagd, maar afrekenen in de webshop is al niet meer mogelijk en ook het contactcenter geeft niet thuis.

Herstructurering mislukt

De holding achter fonQ en Naduvi vroeg afgelopen maandag uitstel van betaling aan. Een bewindvoerder gaat nu onderzoeken hoe het bedrijf kan worden voortgezet. Afgelopen zomer stapte topman Itai Gross al op, waarna een nieuwe directie de herstructurering ter hand nam. Volgens een woordvoerder tegenover Retailtrends zijn er “belangrijke stappen gezet om de organisatie te versterken“, maar is er meer tijd en investeringen nodig om structureel winstgevend te worden.