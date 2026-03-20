Ikea-retailer Ingka schrapt 800 banen

Ingka Group, de grootste Ikea-franchisenemer, gaat voor een “eenvoudigere organisatie”. Binnen de groepsfuncties verdwijnen 800 banen. “We zijn te complex geworden in een retailomgeving die snelheid en wendbaarheid vereist”, aldus CEO Juvencio Maeztu.

Minder aan het hoofd

Ingka Group, verantwoordelijk voor 87% van de wereldwijde Ikea-omzet, zet naar eigen zeggen vol in op betaalbaarheid, duurzaamheid en klantgerichtheid, maar de weg daarnaartoe loopt via een ingrijpende reorganisatie. De maatregel is onderdeel van een strategische vereenvoudiging van de organisatie, bedoeld om snellere beslissingen te nemen en de kosten te drukken.

CEO Juvencio Maeztu: “Eenvoud is een van onze basiswaarden, en die brengen we nu terug naar het hart van onze organisatie. Dit moet ons helpen om dichter bij de klant te staan en tegelijkertijd onze groei en prijsverlagingen mogelijk te maken.”

Ikea blijft nochtans stevig uitbreiden. Sinds 2020 groeide het aantal winkels en klantcontactpunten van 375 naar meer dan 640 in 32 landen. Alleen al in het afgelopen boekjaar opende het concern 54 nieuwe vestigingen, waaronder compacte stadsformules en winkels in voorsteden. Tot september staan nog 20 nieuwe winkels op de planning, goed voor 500 extra banen. De paradox is dus duidelijk: terwijl de woonreus banen schrapt in de backoffice, creëert het elders nieuwe functies.