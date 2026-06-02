Ikea versnelt expansie in Frankrijk met compact winkelconcept

Ikea wil de aanwezigheid in Frankrijk fors uitbreiden met een nieuw compact winkelconcept. Na de opening van de eerste Compact-winkel in Limoges eind mei kondigt de Zweedse woonretailer aan dat tegen 2030 nog tien extra vestigingen volgen.

Dichter bij de klant

De eerste Compact-winkel in Limoges vormt volgens Ikea geen proefproject, maar het begin van een bredere uitrol. Een tweede vestiging is al gepland in Le Mans voor deze zomer, zo meldt LSA. Met de nieuwe formule wil de retailer sneller nieuwe locaties openen dan met de traditionele grote woonwarenhuizen aan de stadsrand. Frankrijk telt momenteel 37 Ikea-winkels en acht ontwerp- en bestelpunten.