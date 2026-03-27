Nederlandse woonwebwinkel Fonq failliet verklaard

Het doek is gevallen over online woonwinkel Fonq. Na jarenlange pogingen, miljoeneninjecties en vijf directiewisselingen, is het bedrijf bezweken aan zijn structurele verliezen.

Jaren van krimp en verlies

Fonq zag in 2003 het daglicht en groeide uit tot een onlinewarenhuis met een omzet van 66 miljoen euro in 2015. De overname in 2016 door Ad Scheepbouwer, die eerder een fortuin verdiende met de verkoop van zijn belang in Wehkamp, moest de Nederlandse webshop naar 200 miljoen euro laten groeien, maar in plaats daarvan zag het bedrijf zich genoodzaakt te krimpen: de focus kwam op wonen en koken te liggen, internationale activiteiten werden afgestoten. In vier jaar tijd versleet Fonq vier directeuren en voerde het ingrijpende reorganisaties door.