[En Images] Atelier Rebul ouvre son premier magasin belge au Wijnegem Shopping Center

La marque de beauté turque Atelier Rebul a inauguré mercredi son premier magasin phare belge au Wijnegem Shopping Center. Selon les PDG pour le Benelux, Xander Gielen et Kris Gielen, l’affluence a dépassé toutes les attentes.

« Savoir-faire, parfums et expérience »

Située au rez-de-chaussée du centre commercial et accessible par les entrées 3 et 12, la nouvelle boutique propose l’ensemble de la gamme de la marque. Celle-ci comprend des parfums, des produits de soins corporels et des parfums d’ambiance. La collection Istanbul, en particulier, est l’une des gammes les plus célèbres d’Atelier Rebul.

L’inauguration a immédiatement attiré une foule nombreuse : dès 8 h 30, les premiers clients faisaient la queue, soit une heure et demie avant l’heure officielle d’ouverture. Les deux cents premiers acheteurs ont reçu un sac cadeau d’une valeur de cent euros. Gielen : « Les réactions chaleureuses et l’affluence massive montrent qu’il existe clairement en Belgique une demande pour une marque qui met l’accent sur le savoir-faire, les parfums et l’expérience. Nous sommes extrêmement fiers d’ouvrir notre première boutique belge au Wijnegem Shopping Center. »

Atelier Rebul a vu le jour en 1895, lorsque le pharmacien français Jean César Reboul a ouvert une pharmacie à Istanbul. Forte de cette tradition, l’entreprise s’est développée pour devenir une marque internationale spécialisée dans les parfums et les produits de soin.