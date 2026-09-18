[Analyse] L’Europe autorisera-t-elle JD.com à racheter MediaMarkt ?

La Commission européenne doit se prononcer d’ici au 23 octobre sur le rachat de la maison mère de MediaMarkt et Saturn par JD.com. Bruxelles cherche notamment à déterminer si le géant chinois du commerce en ligne a bénéficié d’aides publiques susceptibles de fausser la concurrence en Europe. Un nouveau rapport estime que JD.com aurait reçu entre 2 et 3,9 milliards d’euros de subventions et d’avantages fiscaux chinois sur trois ans.

Jusqu’à 3,9 milliards d’euros d’aides

Fin mai, la Commission européenne a ouvert une enquête approfondie portant notamment sur d’éventuels financements préférentiels, avantages fiscaux et subventions accordés par la Chine. Bruxelles examine si ces aides ont aidé JD.com à faire une offre, mais aussi si les aides d’État pourraient avoir un impact après la transaction. Cette acquisition constitue ainsi un test important pour le règlement européen sur les subventions étrangères (FSR).