Coolblue s’installe à Saint-Nicolas : « 10 magasins supplémentaires en Belgique »

Coolblue ouvrira à la fin de l’année un nouveau magasin à Saint-Nicolas, où le détaillant d’électronique s’installera au Krea Park. Il s’agira de la treizième succursale belge et de la première dans le Waasland. Prochaine étape : Gosselies.

Troisième ouverture cette année

Le magasin disposera d’une surface de vente d’environ 800 mètres carrés, sur une surface commerciale totale de 1 200 mètres carrés. Les clients pourront y découvrir et tester plus de 1 000 produits, allant des smartphones et ordinateurs portables aux téléviseurs, machines à café et appareils électroménagers. Pour ce nouveau magasin, Coolblue recherche environ 25 collaborateurs, principalement des vendeurs.

Coolblue aménage ce magasin selon son nouveau concept. Outre la vente et le conseil, le magasin propose également le retrait des commandes en ligne et un service après-vente. Grâce à des codes QR disponibles dans l’application Coolblue, les visiteurs peuvent comparer les produits en magasin. « Nos clients ont souvent déjà une idée du produit qu’ils souhaitent, mais ils aiment bien l’essayer avant de se décider », explique Arne Van Verdegem, directeur national de Coolblue Belgique.

Saint-Nicolas sera le troisième nouveau magasin belge de Coolblue en 2026. En février, le détaillant avait déjà ouvert un magasin à Drogenbos. Gosselies suivra plus tard dans l’année. Et cela ne s’arrête pas là, car Coolblue estime, selon ses propres dires, qu’il y a de la place pour au moins dix magasins supplémentaires en Belgique. « Nous recherchons des emplacements commerciaux adaptés dans les grandes villes belges », explique Van Verdegem. « Nous recherchons notamment des locaux d’environ 1 000 à 1 500 mètres carrés à Bruxelles et à Louvain, entre autres. »