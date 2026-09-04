H&M quitte la chaussée d’Ixelles pour un plus grand magasin sur l’avenue Louise

H&M quitte après trente ans la chaussée d’Ixelles à Bruxelles. La chaîne de mode suédoise y fermera ses portes fin octobre et déménagera vers un magasin d’environ 2.000 mètres carrés sur l’avenue Louise.

Chute du roi de l’immobilier

H&M s’installera au 43 avenue Louise, à la frontière entre Ixelles et Saint-Gilles. La nouvelle succursale comptera trois étages, avec des départements distincts pour les femmes, les hommes et les enfants. Les collections Studio et Designer y auront également leur place. « En déménageant vers l’un des principaux quartiers commerçants de la ville, nous renforçons notre présence à Bruxelles », déclare un porte-parole de H&M à BRUZZ.