Nicky Vankets fait peau neuve : House of Vankets se dote d’une nouvelle structure, d’un PDG et de capitaux 

Depuis juin, l’entrepreneuse du bâtiment Daphné Vandenplas est à la tête, en tant que PDG, de ce qui s’appelle désormais House of Vankets. Ensemble, ils souhaitent développer et stabiliser la maison de mode belge. « Il faut de la rentabilité, il faut une structure, il faut une sécurité sur laquelle on peut compter. »

Une maison de mode à part entière

Alors que le nom de Nicky Vankets est indissociable des robes de mariée, House of Vankets souhaite se concentrer davantage sur les tenues pour entrepreneurs, l’image de marque personnelle et, à terme, de nouvelles catégories de produits. Le sur-mesure, les tenues de mariage et les tenues de scène continueront de faire partie intégrante de la maison, mais Vankets souhaite également développer une entreprise aux horizons bien plus larges.