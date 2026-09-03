La baisse des ventes de Calvin Klein pèse sur PVH

Au deuxième trimestre, PVH a vu son chiffre d’affaires reculer de 3 % pour s’établir à 2,1 milliards de dollars (environ 1,78 milliard d’euros). C’est surtout Calvin Klein qui a pesé sur ce résultat, tandis que Tommy Hilfiger est resté stable. Le groupe de mode confirme désormais ses prévisions d’un chiffre d’affaires annuel pratiquement stable.

Différences régionales

Calvin Klein a enregistré une baisse de son chiffre d’affaires de 7 %, dont 4 % étaient toutefois liés au calendrier des livraisons aux grossistes en Amérique du Nord et du Sud. Chez Tommy Hilfiger, l’évolution du chiffre d’affaires est restée inchangée.