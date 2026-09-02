Le secteur textile européen souhaite augmenter de 10 euros le prix des colis de Shein et Temu

Le secteur européen du textile et de l’habillement estime que la nouvelle taxe douanière de 3 euros sur les colis importés à bas prix est insuffisante. Euratex et les organisations professionnelles françaises plaident en faveur d’une taxe de traitement supplémentaire d’environ 10 euros par colis, soi-disant pour couvrir les coûts des contrôles et de la surveillance du marché.

« Coûts réels »

Le secteur européen du textile souhaite que Bruxelles sévisse davantage contre l’afflux de colis bon marché provenant de plateformes de mode ultra-rapide telles que Shein et Temu. Le secteur salue la suppression de l’exonération des droits de douane pour les envois inférieurs à 150 euros et la taxe douanière temporaire de 3 euros, mais considère ces mesures comme un simple premier pas.