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Écrit par Pauline Neerman
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Le secteur textile européen souhaite augmenter de 10 euros le prix des colis de Shein et Temu

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Mode2 septembre, 2026
Shutterstock.com

Le secteur européen du textile et de l’habillement estime que la nouvelle taxe douanière de 3 euros sur les colis importés à bas prix est insuffisante. Euratex et les organisations professionnelles françaises plaident en faveur d’une taxe de traitement supplémentaire d’environ 10 euros par colis, soi-disant pour couvrir les coûts des contrôles et de la surveillance du marché.

« Coûts réels »

Le secteur européen du textile souhaite que Bruxelles sévisse davantage contre l’afflux de colis bon marché provenant de plateformes de mode ultra-rapide telles que Shein et Temu. Le secteur salue la suppression de l’exonération des droits de douane pour les envois inférieurs à 150 euros et la taxe douanière temporaire de 3 euros, mais considère ces mesures comme un simple premier pas.

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